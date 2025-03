Flammen am Sportplatz: Sirenenalarm im Mölltal

Einsatz beim Sportplatz in Winklern.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 10:23 / ©FF Winklern

Gegen 17.24 Uhr ertönte die Sirene im Mölltal. In der Folge rückten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Mörtschach und Winklern sowie Beamte der Polizeiinspektion Winklern zum Einsatz aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Böschungsbrand am Sportplatz ausgebrochen. Gemeinsam gelang es den Feuerwehrleuten, die Flammen zu löschen. Im Anschluss rückten sie wieder in ihre Rüsthäuser ein.