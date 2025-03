Strengere Einreiseregeln für Groß Britannien: Das ändert sich ab April

Ab April 2025 treten in Groß Britannien strengere Einreiseregeln in Kraft. Wer also in London und Co. Urlaub machen möchte, muss sich in Zukunft vorab um ein paar Dinge kümmern, damit die Einreise problemlos gelingt.

Bei Einreise nach Groß Britannien: „Electronic Travel Authorisation“ vorab notwendig

Für touristische Reisen nach Groß Britannien von bis zu 90 Tagen war für österreichische Staatsbürger bisher nur der Reisepass notwendig. Dies ändert sich in Zukunft. „Ab 2. April 2025 benötigen Österreicherinnen und Österreicher bzw. alle anderen Bürgerinnen und Bürger von EU-Mitgliedsstaaten für die Einreise in das Vereinigte Königreich eine sogenannte ‚Electronic Travel Authorisation’ (ETA)“, ist auf der Seite des Bundesministeriums zu lesen. Vergleichbar ist dies zum Beispiel mit den Einreiseregeln für die USA, wo für Österreicher ohne US-Visum eine kostenpflichtige Online-Registrierung (ESTA) vorab verpflichtend ist. Ab 5. März 2025 kann die ETA online beantragt werden. Ab 2. April wird sie dann bei der Einreise nach Groß Britannien notwendig.

Wie beantrage ich eine ETA? Die britischen Behörden empfehlen, die ETA mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt zu beantragen und dazu die „UK ETA App“ auf sein Mobiltelefon herunterzuladen. Alternativ kann der Antrag auch über diese Webseite gestellt werden.

Neue Einreiseregeln: Was ist ETA?

Bei ETA handelt es sich um eine online zu beantragende Sicherheitsüberprüfung vor Reiseantritt, nicht um ein Visum oder eine Touristensteuer. „Eine ETA ermöglicht mehrfache Reisen in das Vereinigte Königreich für jeweils bis zu sechs Monaten für folgende Zwecke: Geschäftsreisen, Urlaubsreisen, Besuche bei Familie und Freunden und kurze Studienaufenthalte von weniger als sechs Monaten“, heißt es auf der Seite des Bundesministeriums. Die ETA wird für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgestellt. Der Reisepass muss in dieser Zeit gültig sein, ansonsten wird ein erneuter ETA-Antrag notwendig. „Sie berechtigt lediglich zum Boarden eines Flugzeugs, eines Zuges oder einer Fähre für eine Reise in das Vereinigte Königreich. Die endgültige Entscheidung, ob dem Reisenden der Zutritt in das Vereinigte Königreich gestattet wird, liegt jedoch – wie bereits bisher – bei der britischen Grenzbehörde“, informiert das Bundesministerium weiter.

Wie lange dauert es, eine ETA zu bekommen?

Die Bearbeitung der Anträge dauert oft nur wenige Minuten. Im Durchschnitt sollte man aber mit bis zu drei Arbeitstagen rechnen und diese Zeit bei der Beantragung vor Reiseantritt berücksichtigen. Sollten komplizierende Faktoren vorliegen – zum Beispiel strafrechtliche Verurteilungen oder vergangene Verstöße gegen Einwanderungsbestimmungen – kann die Bearbeitung der Anträge auch deutlich länger dauern.

Wie viel kostet die ETA?

Die Electronic Travel Authorisation soll zunächst zehn Pfund kosten, also umgerechnet rund 12 Euro. „Die Gebühr soll aber zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt in der näheren Zukunft auf 16 Pfund steigen. Die Kosten werden bei einer Ablehnung nicht zurückerstattet“, informiert as Bundesministerium.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 10:39 Uhr aktualisiert