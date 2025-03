Klagenfurter Strandbäder: Preise für Eintrittskarten steigen

Konkret kommt es bei den Tages- und Saisonkarten für die STW-Strandbädern in Klagenfurt zu einer Indexanpassung von acht Prozent, wie die Stadtwerke Klagenfurt AG am Dienstag mitteilt. So betrug der Eintrittspreis für Erwachsene bislang 6,20 Euro online bzw. 6,50 Euro an der Strandbad-Kasse. Ab heuer sind 6,70 Euro online bzw. 7 Euro an der Strandbad-Kasse zu zahlen. Ähnlich sieht es auch bei den Saisonkarten aus. Deren Preise klettern im Jahr 2025 von 79,20 Euro online bzw. 82,50 Euro an der Kasse auf 85,40 Euro online bzw. 88,90 Euro an der Kasse.

Ermäßigte Eintrittskarten für Jugendliche

Erstmals gibt es heuer ermäßigte Eintrittskarten für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren zum Einsatz. Kinder bis 15 Jahre besuchen die Strandbäder ab 18 Uhr bzw. 19 Uhr (Juni/Juli/August) weiterhin gratis. Im Webshop beginnt mit dem heutigen 4. März 2025 übrigens der Vorverkauf der Saisonkarten zum vergünstigen Tarif. Auch die Verlängerung der Saisonmieten für Kabinen, Häuschen und SUP-Ständer ist ab sofort online möglich. Bestehende Objektmieter wurden bereits schriftlich informiert. „Wer heuer erstmals ein Kästchen mieten möchte, kann dies online unter stw.at/baeder beantragen“, heißt es vonseiten der Stadtwerke weiters.

Stand-up-Paddler müssen Extra-Gebühr zahlen

Ab 7. April kann die Verlängerungen der Objektmieten bzw. der Kauf von Saisonskarten auch persönlich im Service-Center oder im Strandbad Klagenfurt erfolgen. Neu ist heuer auch eine zusätzliche Gebühr von 3 Euro bei der Mitnahme von Stand-up-Paddles (SUPs) in die Strandbäder. Begründet wird dies damit, dass die Bords viel Liegefläche in Anspruch nehmen.