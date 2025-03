Teils tausende Euro: Unternehmen droht Trinkgeld-Rückzahlung

In einigen Berufsfeldern - darunter die Gastronomie - werden derzeit tausende Euro an Trinkgeld nachgefordert.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 11:16 / ©konstantant-stock.adobe.com

Große Sorgen haben derzeit Unternehmen in Österreich, die auch auf Trinkgeld setzen – das wären etwa Gastro, Taxiunternehmen und Friseure. Je nach Bundesland und Branche gibt es nämlich derzeit unterschiedliche Abgaben-Pauschalen, alles über einer Grenze muss versteuert werden. Immerhin: Die neue Regierung hat dieses Problem scheinbar auch erkannt, im Arbeitsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS heißt es dazu: „Evaluierung und praxistaugliche Ausgestaltung der Regelungen für die Trinkgeldpauschale inklusive TRONC-Systeme.“

Was ist ein TRONC-System? Ein TRONC-System ist mehr oder weniger eine Trinkgeldkassa. Alle Beteiligten bzw. Angestellten bekommen aus dieser einen gewissen Anteil.

Unternehmen werden wegen Trinkgeldern verstärkt geprüft

Der Ärger und die Sorgen sind aktuell deshalb wieder größer, weil dem Vernehmen nach wohl wieder verstärkt nachgefordert und geprüft wird. Wie Gastronomie-Spartenobmann der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Mario Pulker im Gespräch mit der APA verrät, seien unter anderem in der Steiermark Unternehmen wieder vermehrt geprüft worden. Zum Teil würden die Nachforderungen „in den fünfstelligen Bereich“ gehen.

Pulker fordert steuer- und abgabenfreie Trinkgelder

Daher fordert Pulker auch, dass Trinkgelder steuer- und abgabenfrei bleiben müssten. Dass nun Anpassungen durchgeführt und „absurd hohe Rückforderungen“ seitens der ÖGK kommen würden, sei „nicht hinzunehmen“, so auch Marko Fischer, Chef des Sozialdemokratischen Wirtschaftsbandes (SWF), zur APA. Betroffen von derartigen Nachforderungen sind übrigens nicht die Mitarbeiter, die das Geld bekommen, sondern die Betriebe – teilweise gehe es aber eben auch um Ein-Personen-Unternehmen und Familienbetriebe, „die durch die neuen Forderungen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht werden“, so auch Martina Haslinger-Spitzer, Tourismuschefin vom SWV Wien.

Kartenzahlung macht Trinkgelder transparenter

Pulker kritisiert dabei auch, dass das Finanzministerium und die Krankenkassa „den Mitarbeitern Geld für eine gute Leistung am Gast wegnehmen“. Die immer häufiger zur Anwendung kommende Kartenzahlung mache die Trinkgelder transparenter, doch auch dann müsse es so bleiben, dass das Extra-Geld auch steuerfrei bleibe. Derzeit verhandelt der WKÖ-Spartenobmann mit der ÖGK und sucht nach einer Lösung.

FW: „Nun greift der Staat danach, als wäre es eine zusätzliche Steuerquelle“

Ebenfalls Stellung zu der Thematik hat die Freiheitliche Wirtschaft (FW) in einer Aussendung genommen. Man sieht in der vermehrten Rückforderung „eine zusätzliche finanzielle Belastung, die unweigerlich zu steigenden Preisen führen wird“. Die Trinkgelder würden zusätzlich „ihren ursprünglichen Zweck als direkte Wertschätzung für das Personal“ verlieren. „Trinkgeld ist ein Zeichen der Anerkennung durch Gäste – und nun greift der Staat danach, als wäre es eine zusätzliche Steuerquelle“, kritisiert FW-Gastrosprecher Simon Schnell, der fordert, dass die Zusatz-Gelder „zu 100 Prozent steuerfrei bleiben“ sollen.