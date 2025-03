Aufgeklärt: Virale Fakepostings zu „verstorbener Mutter“ sind falsch

Veröffentlicht am 4. März 2025, 11:37 / ©Montage: 5 Minuten & Facebook Screenshot

Es verschärft Gefühle wie Angst, Wut und Verzweiflung: Fakenews. Nur Aufklärung und das Melden dieser Postings dämmt sie ein. Deswegen hat sich das Team von 5 Minuten entschieden, sich der Falschnachricht anzunehmen.

Fakenews zu „verstorbener Mutter“ des Attentat-Opfers

Man trauert über einen schlimmen Verlust und muss zeitlich vom eigenen Tod auf Social Media lesen? Wie schlimm sich das anfühlen muss. Genauso ergeht es jedoch gerade der Mutter jenes 14-jährigen Burschen, der beim Villach-Attentat ums Leben gekommen ist. In den sozialen Medien hält sich derzeit nämlich das hartnäckige Gerücht, dass die Frau nach dem Tod ihres Sohnes Suizid* begangen hat. Das Posting ging viral, wurde bereits hundertfach geteilt. Doch die Information ist falsch.

©Screenshot Facebook Dieses falsche Posting geht aktuell über die Grenzen Österreichs viral. Es entspricht aber nicht der Wahrheit.

Warum werden solche Lügen verbreitet und gehen so schnell viral?

„Sie werden gezielt erstellt, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, Fehlinformationen zu verbreiten oder bestimmte politische, soziale oder wirtschaftliche Interessen zu verfolgen“, heißt es online. Dagegen helfen Klarstellungen und das Melden solcher „Fake-Postings“. Wenn du das also siehst, kommentiere am besten diesen Beitrag und melde das Posting – nur so haben Fakenews, die auf Hetze abzielen, keine Chance.

*Hilfe für Betroffene Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 11:49 Uhr aktualisiert