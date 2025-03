„Explosionsartig“: Brand in Abfallwirtschaftszentrum in Fürstenfeld

Die FF Fürstenfeld rückte in der Nacht auf Faschingsdienstag zu einem Brandeinsatz aus.

Die FF Fürstenfeld rückte in der Nacht auf Faschingsdienstag zu einem Brandeinsatz aus.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 11:58 / ©FF Fürstenfeld

Kurz vor Mitternacht kam es im Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) in Fürstenfeld zu einem Brand. „In einer Restmüllsammelbox entzündete sich der gelagerte Müll selbst, was in einer explosionsartigen Durchzündung endete“, teilt die Stadtgemeinde Fürstenfeld mit. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtwerke Fürstenfeld GmbH konnte Schlimmeres verhindert werden.