Startschuss für das Stadtteilleitbild Lend Mitte

Etwa 100 interessierte Bewohner und dort tagtäglich arbeitende Menschen brachten sich von Beginn an ein, um eine langfristige Vision für das Gebiet zwischen Kalvariengürtel und Bienengasse zu erarbeiten. Ziel des Prozesses ist es, die Bedürfnisse der Bewohner und Unternehmer in diesem Gebiet für künftige Planungen einzubinden und Handlungsempfehlungen für die Stadtplanung zu formulieren. Es geht um nicht weniger als Leitlinien für eine hohe Lebensqualität. „Mit dem Stadtteilleitbild Lend erarbeiten wir gemeinsam mit der Bevölkerung eine klare Perspektive für diesen dynamischen Stadtteil. Mir geht es dabei darum, den öffentlichen Raum aufzuwerten, Grünflächen auszubauen und eine lebenswerte Umgebung für alle zu gestalten“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Herausforderungen und Chancen

Lend ist ein Stadtteil mit großer Vielfalt und lebendiger Kultur, aber auch mit neuen Herausforderungen: Verdichtung, geänderte Nutzungsanforderungen und steigende Mobilitätsbedarfe erfordern eine vorausschauende Planung. Das Stadtteilleitbild Lend Mitte wird genau hier ansetzen und die wichtigsten Themen für die Zukunft des Stadtteils bündeln:

Pläne im Überblick Lebenswerte Freiräume: Neue Grünflächen, größere Baumscheiben und qualitäts-

volle Aufenthaltsorte für alle Generationen.

Mobilität für alle: Sichere und attraktive Wege für Fußgänger und Radfahrer verbesserte Querungen und Verbindungen.

Soziale Infrastruktur stärken: Bedarfsgerechte Angebote für Familien, Kinder, Senioren und Kulturinitiativen.

Nachhaltige Entwicklung: Klimaangepasste Maßnahmen, mehr Durchgrünung und die Förderung einer umweltfreundlichen Stadtgestaltung.

Quartiersidentität bewahren und stärken: Lend hat eine starke Identität – geprägt durch seine Geschichte, seine Bewohner und seine lebendige Kulturszene. Das Stadtteilleitbild wird darauf aufbauen, Orte mit besonderer Bedeutung sichtbar machen und den Charakter des Viertels weiterentwickeln.

Bürger gestalten mit

Der wesentlichste Bestandteil des Vorhabens ist die Beteiligung der Bevölkerung. Dies beginnt von der Analyse der Stärken und Schwächen dieses Gebiets und reicht bis zu konkreten Handlungsempfehlungen für weitere Arbeiten und Planungen im Stadtteil. Bewohner, Unternehmer und Interessierte sind eingeladen, ihre Perspektiven und Anregungen einzubringen. Nach der Auftaktveranstaltung folgen nun zahlreiche Formate:

Termine Kaffeetreffpunkte im Stadtteil für den direkten Austausch mit den Planern: Freitag, 21.03.2025, zwischen 15:00 und 17:00, am Fröbelpark

Dienstag, 25.03.2025, zwischen 15:00 und 17:00, an der Ecke Hackhergasse/Kalvarienbergstraße

Freitag, 04.04.2025, zwischen 15:00 und 17:00, Grünfläche am Schleifbach, Ecke Zeillergasse/Grimmgasse

Freitag, 25.04.2025, zwischen 9:00 und 11:00, am Spar Parkplatz, Floßlendstraße 3 Infopoint: Mittwoch, 05.03.2025, zwischen 15:30 und 17:30, im Nachbarschaftszentrum

NaNet, Kalvariengürtel 7 Workshop für Jugendliche: Was ist dir im Stadtteil wichtig? Am Freitag, 14.03.2025 zwischen 15:30 und 17:30, Jugendzentrum ECHO, Leuzenhofgasse 4 Stadtteilspaziergänge, um vor Ort Ideen zu bespreche: Donnerstag, 24.04.2025, Beginn 16 Uhr Treffpunkt Fröbelpark Online-Beteiligung auf www.mitgestalten.graz.at.

Erfahrungen aus Jakomini als Vorbild

Das Stadtteilleitbild Jakomini Süd hat bereits gezeigt, wie eine partizipative und nachhaltige Stadtteilentwicklung aussehen kann. Die Ergebnisse aus diesem Projekt fließen auch in die

Planung für Lend ein: mehr Grün im Stadtteil, die Schaffung sicherer und attraktiver Wege

sowie lebendige Nachbarschaften. „Das Wunderbare am Stadtteilleitbild Jakomini war es ja, dass wir verschiedene Menschen, Akteure und Stakeholder miteinander vernetzt haben. Ich bin überzeugt, dass solche positiven Synergien auch im Lend entstehen werden. Für mich ist klar, das Ergebnis aus dem Prozess ist ein direkter Auftrag an die Stadt, nach den Empfehlungen der Menschen vor Ort zu handeln“, so Schwentner.

