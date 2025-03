Betreiber plant Neustart: Geschenk-Shop in Villacher Innenstadt schließt

Wer auf der Suche nach Souvenirs, Handtaschen oder Geschenkartikeln ist, den führt der Weg meist in Gerhard Guggenbichlers Geschäftslokal am Hauptplatz 2 an der Villacher Draubrücke. Dieses trägt seit zehn Jahren den passenden Namen „Geschenkebox“. Doch nun plant der Betreiber eine vorübergehende Schließung, wie er im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Der Grund ist aber ein freudiger!

©5 Minuten Gerhard Guggenbichler schließt den Standort an der Villacher Draubrücke und zieht direkt auf den Hauptplatz.

Villacher Geschäft übersiedelt

Guggenbichler übersiedelt mit seiner „Geschenkebox“ nämlich an einen größeren Standort. Weit weg befindet sich der aber nicht. Es handelt sich um den ehemaligen A1-Shop am Hauptplatz 3; direkt neben dem Eissalon. „Dort stehen mir künftig 160 Quadratmeter zur Verfügung“, erzählt der Unternehmer. Damit ist die neue „Geschenkebox“ fast doppelt so groß, wie zuvor. Dementsprechend will Guggenbichler auch das Sortiment erweitern. „Hauptsächlich habe ich dabei an mehr Taschenmodelle und eventuell auch Koffer gedacht.“ Aber auch weitere Souvenirs und Geschenkartikel soll es geben.

Wiedereröffnung im April 2025

Die Wiedereröffnung der „Geschenkebox“ ist voraussichtlich Anfang bzw. Mitte April 2025 geplant. Das alte Geschäftslokal am Hauptplatz 2 hat noch bis Donnerstag, dem 6. März 2025, täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet.