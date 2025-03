Bei 36 Palmers-Filialen geht das Licht aus: Wie geht es jetzt weiter?

Die Sanierung des österreichischen Wäscheunternehmens „Palmers“ geht in die nächste Phase. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und Creditreform mitteilten, fand am heutigen Dienstag, dem 4. März, die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht Wiener Neustadt statt. Bangen herrschte bislang um die Zukunft des Wäschekonzerns. Rund 500 Mitarbeiter in ganz Österreich sind von der Insolvenz betroffen. Doch so viel steht nun fest: „Palmers“ wird vorerst weitergeführt. Die Gläubiger haben keinen Antrag auf den Entzug der Eigenverwaltung gestellt.

36 Filialen vor Schließung

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens waren einige Maßnahmen unausweichlich: 36 wirtschaftlich unrentable Filialen in Österreich werden beziehungsweise wurden bereits geschlossen – „wobei die betroffenen Dienstnehmer zum Teil von anderen Filialen übernommen werden können“, merkt der AKV an. Palmers informiert diesbezüglich in einer Aussendung: „Von diesen Schließungen sind 117 DienstnehmerInnen betroffen.“ Österreichweit gibt es 114 Filialen und 515 Dienstnehmer, sowie 58 Franchisepartner. Weitere Einschnitte sind jedoch nicht ausgeschlossen. Laut AKV wird geprüft, ob defizitäre, unwirtschaftliche Franchiseverträge beendet werden. Die Schließungen defizitärer Tochtergesellschaften im Ausland sind ebenso geplant.

Suche nach Investoren läuft

Die Finanzierung des Sanierungsplans soll sowohl durch den laufenden Geschäftsbetrieb als auch durch den Einstieg eines neuen Investors gesichert werden. Derzeit laufen Gespräche mit drei österreichischen Investoren. Ohne finanzielle Unterstützung sei eine langfristige Fortführung des Unternehmens nicht gewährleistet, wie der AKV in seiner Aussendung hervorhebt.

Gutscheine müssen im Original abgegeben werden

Kunden mit Palmers-Gutscheinen oder „Palmersmünzen“ müssen aktiv werden. „Wichtig ist jedoch zu beachten, dass die Gutscheine/Münzen im Original beim jeweiligen Gläubigervertreter abgegeben werden müssen“, erklärt der Gläubigerschutzverband Creditreform. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder übergeben Kunden ihre Gutscheine an einen Gläubigervertreter, der sie gesammelt weiterleitet, oder sie senden sie direkt an Palmers.

Wichtige Fristen für Gläubiger

Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum Ende der Anmeldefrist am 8. April 2025 beim Insolvenzgericht einbringen. Die nächste Tagsatzung findet am 22. April 2025 statt. Für 6. Mai 2025 ist schließlich die Sanierungsplantagsatzung anberaumt. Laut der Sanierungsverwalterin sieht der Plan eine 30-prozentige Quote innerhalb von zwei Jahren vor. Ob „Palmers“ endgültig gerettet werden kann, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 14:11 Uhr aktualisiert