FH JOANNEUM Kapfenberg bietet ab Herbst 2025 zwei neue Studiengänge

Den Umstieg auf eine nachhaltigere, umweltfreundlichere und zukunftsfähigere Wirtschaftsweise unterstützt die FH JOANNEUM mit zwei neuen Angeboten, die Studierende praxisnah auf Karrieren in Bereichen wie Umweltmanagement, Mobilitätsplanung oder Energiemanagement vorbereiten. Uwe Trattnig, Leiter des Instituts Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement der FH JOANNEUM: „Europa strebt eine nachhaltige Zukunft an und hat den Europäischen Green Deal verabschiedet. Jetzt ist es an der Zeit, dass transformative Führungskräfte und Mitarbeitende in unterschiedlichen Abteilungen diese ehrgeizigen Ziele in die Tat umsetzen. Daher erweitern wir unser Studienangebot und setzen stark auf berufsbegleitende, flexible Ausbildungen zur Weiterqualifikation auf dem Arbeitsmarkt. Die richtige Weiterbildung kann ein Unternehmen perfekt auf die ‚Green Transformation‘ vorbereiten und eine zeitgemäße Unternehmensentwicklung ermöglichen.“

Umweltmanagement

Ab Herbst 2025 gibt es neben dem Vollzeitstudium auch eine berufsbegleitende Variante des Bachelorstudiums „Umweltmanagement“. Das Studium bietet zukunftsweisende Inhalte in modernen Formaten, die ein flexibles Studieren ermöglichen. Es kombiniert Präsenzlehre (Freitagnachmittag / Samstag ganztägig) an der FH JOANNEUM Kapfenberg mit asynchronen und Online-Elementen und ist optimal mit Beruf und Familie zu vereinbaren. Nach zwei Grundlagensemestern startet ab dem 3. Semester die Spezialisierung in den Zukunftsthemen Umwelt, Energie oder Mobilität. Exkursionswochen im 3. und 4. Semester bieten einen praxisorientierten Einblick in unterschiedliche Themengebiete im In- und Ausland. Praxisprojekte begleiten Studierende ab dem 1. Semester und runden als wesentlicher Bestandteil das Studium ab.

European Green Transformation

Der Masterstudiengang „European Green Transformation“ wurde interdisziplinär mit dem Institut International Management and Entrepreneurship der FH JOANNEUM Graz entwickelt und ist ein Online-Studiengang mit Kurzpräsenzphasen, und damit ideal für Berufstätige. Das Studium greift neben den Grundlagen nachhaltiger Technologien vor allem die Themen Management, Recht und Leadership in der grünen Transformation auf. Mit nur zwei Wochen Präsenz pro Semester an der FH JOANNEUM Graz und FH JOANNEUM Kapfenberg bietet das berufsbegleitende Online-Format maximale Flexibilität und Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Der Zugang zu diesem Masterstudiengang ist für alle Fachrichtungen offen gestaltet, da das Thema Nachhaltigkeit Bereiche von Technik bis Management betrifft. Die Unterrichtssprache ist Englisch.

* vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Gremien.