160.000 Euro flossen in Modernisierung von Drautaler Skilift

Mit den Investitionen konnte noch während der laufenden Wintersaison die Liftanlage auf den neuesten Stand gebracht und die bestehende provisorische Beschneiungsanlage erweitert werden. Speziell für Kinder wurden zudem 20 Märchenfiguren entlang der Piste aufgestellt und durch zwei neue Torbögen eine attraktive Rennstrecke geschaffen. „Durch die Infrastrukturinvestitionen sichern wir den Fortbestand dieser Freizeitinfrastruktur erhöhen die Qualität des Wintererlebnisses für Einheimische und Gäste“, sind Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ) überzeugt. Deshalb unterstützte das Land Kärnten die Maßnahmen mit rund 75.000 Euro.

Sitzbänke, Liegen und eine Sonnenterrasse

Zusätzlich wurden rund 65.000 Euro seitens der Gemeinden Dellach, Irschen und Obervellach, weitere rund 18.000 Euro an Fondsmitteln der Wasserkraftregion Oberkärnten und 3.500 aus dem Sportreferat des Landes in die Hand genommen. Mit diesen Mitteln wurden auch Sitzbänke, Liegen und eine Sonnenterrasse mit Holzöfen errichtet, wodurch Eltern und Skifahrer auch abseits der Piste den Winter am Berg genießen und in der Sonne verweilen können. Besonders erfreut über die Erhaltung des Skiliftes ist der Bürgermeister der Gemeinde Dellach im Drautal, Johannes Pirker (ÖVP): „Der Skilift wurde über Jahrzehnte durch viel ehrenamtliches Engagement des Wintersportvereins Dellach und der Gemeinde Dellach betrieben. Ich bin stolz, dass wir den Skilift nun erhalten können, denn er ist besonders wichtig für Kinder, um Skifahren zu erlernen.“ Bereits in der laufenden Wintersaison konnte die neue Berginfrastruktur von zahlreichen Besuchern genutzt werden. „Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen der Veranstaltung und dem weiteren Betrieb beitragen.“ Der Umsetzungszeitraum des Förderprojektes erstreckte sich von 15. Oktober bis 31. Dezember 2024. Abgewickelt wurden die Maßnahmen von der Tourismus- und Infrastruktur Dellach GesmbH.