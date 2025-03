Gemeinnützige Arbeit: Graz verlängert Projekt für Asylwerber

Mit den am Freitag im Stadtsenat beschlossenen Mitteln unterstützt das Integrationsreferat der Stadt Graz mit einem Remunerationsprojekt um die Wartezeit im Asylverfahren sinnstiftend zu gestalten. In Kooperation mit der Holding Graz bietet das Projekt Asylwerbenden die Möglichkeit, gemeinnützig zu arbeiten. „Arbeit ermöglicht eine Tagesstruktur und führt zu einer rascheren Einbindung in unsere Gesellschaft. Mit dem Angebot der Remunerationstätigkeit können Asylwerber aktiv sein und sich etwas dazuverdienen. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Angebot wieder verlängern konnten,“ so der Grazer Integrationsstadtrat Robert Krotzer.

Stadt Graz verlängert Projekt für Asylwerber

Unter Anleitung von Jugend am Werk können die Teilnehmer bis zu 17,5 Stunden pro Woche arbeiten und erhalten 5 Euro pro Stunde, wobei der monatliche Verdienst auf 110 Euro begrenzt ist. Die Tätigkeiten vermitteln grundlegende berufliche Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Sorgfalt sowie den Umgang mit Kunden und stärken die Teamfähigkeit und die Orientierung im österreichischen Arbeitsleben. Das Projekt zielt darauf ab, 120 bis 150 Personen eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten und umfasst insgesamt 6.000 Arbeitsstunden im Jahr 2025. Es schafft niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten und vermittelt wertvolle Erfahrungen.

Anmeldung WANN jeden Montag 8 bis 11 Uhr

WO Jugend am Werk, Kärntner Straße 25, 8020 Graz (Bus 31, 32, 33 – Haltestelle Don Bosco)

KONTAKT Frau Sabina Weber, 3. Stock

Tel: 050/7900 2200

E-Mail: [email protected]

Remunerationsprojekt für Asylwerbende

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 18:27 Uhr aktualisiert