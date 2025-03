Italienisches Restaurant schlittert in finanzielle Schieflage

Über Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 14:46 / ©Willo M./Pexels

„BRUNOS Gastro GmbH“ in Villach schlitterte in die Pleite. Dahinter steckt der Gastronom Bruno Pietro D’Arelli, der das italienische Restaurant „Rosso Aragosta“ im Tschinowitscher Weg betreibt. „Über Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso wenig, ob von der Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind. Zum Insolvenzverwalter wurde Rudolf Denzel bestellt. Forderungen können bis zum 7. April 2025 eingereicht werden.