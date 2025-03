Nach Karenz: Firma zahlte Steirerin tausende Euro zu wenig

Achtung bei Abfertigungen in der Elternteilzeit – dies zeigt ein Fall in der Steiermark, über den die Arbeiterkammer aktuell berichtet. Jahrelang arbeitete eine Steirerin Vollzeit als Pflegeassistentin, bis sie schwanger wurde und in Karenz ging. Dabei schloss sie eine Vereinbarung zur Elternteilzeit ab und kehrte dann wieder in ihren Job zurück. Später wurde die Frau ein zweites Mal schwanger, nahm wieder Karenz und kam erneut zu ihrem Arbeitsplatz zurück. Dann folgte eine böse Überraschung.

Falsche Abfertigung: Mutter bekam tausende Euro zu wenig

„Mit dem Dienstgeber wurde eine Vereinbarung zur Änderung des Beschäftigungsausmaßes geschlossen. Es folgte eine einvernehmliche Auflösung, woraufhin sie für eine Kontrolle ihrer Endabrechnung zur Arbeiterkammer kam“, berichtete die AK Steiermark. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass für die Berechnung der Abfertigung die letzten vier Monatsgehälter auf Basis einer normalen Teilzeitbeschäftigung herangezogen wurden und nicht auf Basis der Elternteilzeit. Dies mache einen enormen Unterschied aus – denn bei der Elternteilzeit bemisst sich die Berechnung der Abfertigung auf das letzte Vollzeitmonatsentgelt, wissen die Experten.

Fall landete vor Gericht: Nachzahlung in Höhe von 6.300 Euro

Der Betrieb berief sich darauf, dass die Arbeitnehmerin nicht explizit eine Elternteilzeit vereinbart hätte. Das Gericht gab allerdings der Steirerin recht, „dass sie auch nach der zweiten Karenz wieder eine Elternteilzeit vereinbaren wollte.“ Die zweifache Mutter erhielt dank der Unterstützung der AK insgesamt 6.300 Euro von ihrem ehemaligen Arbeitgeber nachbezahlt.