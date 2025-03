Hubschrauber über der Uni: „Person mit Messer“ löste Polizeieinsatz aus

In der Nähe der Universität Klagenfurt und dem Lakeside-Park gab es heute, 4. März 2025, einen Polizeieinsatz.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 15:24 / ©Klagenfurt Elite

Am Dienstagnachmittag, dem 4. März 2025, sorgte ein Polizeieinsatz in Klagenfurt für Aufsehen. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Universität und dem Lakeside-Park. Der Grund für das Großaufgebot: Eine Person mit einem Messer wurde in einem Bus gesichtet und die Passagiere haben daraufhin einen Alarm ausgelöst.

Sachverhalt wird geklärt

„Es gab einen Einsatz, jedoch bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für andere Menschen. Warum die Person ein Messer bei sich trug, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kollegen sind derzeit dabei, den Sachverhalt aufzuklären“, erklärte Polizeipressesprecherin Waltraud Dullnig gegenüber 5 Minuten.