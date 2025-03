Kinder sexuell missbraucht: Zivildiener (19) „dachte nicht viel nach“

Bereits im September 2024 wurde der junge Mann festgenommen. Wie der „ORF“ berichtet, soll er bis dahin mehrere Buben zwischen elf und 14 Jahren sexuell missbraucht haben – und das mehrmals. Die Taten hat der 19-Jährige bereits seit seinem 14. Lebensjahr begangen.

Einweisungen mit Nachsicht

Auf der Anklagebank bekannte sich der Mann seiner Taten umfassend schuldig. Er habe nicht viel über sein Vorhaben nachgedacht. Nachdem der Angeklagte bislang der Polizei nicht aufgefallen war, gibt es vom Gericht eine dreijährige Probezeit auf Bewährung. Die Strafnachsicht sei allerdings unter anderem damit verknüpft, dass er sich in eine therapeutische Einrichtung für jugendliche Sexualstraftäter begibt. Auch ein Bewährungshelfer steht dem jungen Mann zur Seite.

Persönlichkeitsstörung bereits als Kind entwickelt

Wie ein psychiatrisches Gutachten zeigt, leidet der Angeklagte unter einer „schwerwiegenden und nachhaltigen Persönlichkeitsstörung“. Besonders zu Beginn seiner Pubertät sollen sich bei dem damals noch Teenager starke pädosexuelle Neigungen entwickelt haben. Während seiner Taten galt der Mann jedoch als zurechnungsfähig. Der Zivildiener wird in eine forensisch-therapeutische Einrichtung eingewiesen. Auch bei dieser Einweisung bekommt der junge Mann eine fünfjährige Probezeit.

Strenge Kontrollen – sonst geht es wieder ins Gefängnis

Der Zivildiener muss sich streng an die Auflagen halten und wird von nun an ständig kontrolliert. Bei Verstößen gibt es kein Pardon und er kommt ins Gefängnis, versicherte die Richterin während der Verhandlung. Das Problem an der Situation: bereits mit 14 habe der junge Mann das „Interesse an Minderjährigen“ entdeckt – im Alter nahm dies auch nicht ab. Über Social Media verabredete sich der 19-Jährige mit jungen Teenagern. Er habe in gewissermaßen das Interesse an Zügen und Eisenbahnen der Jungs ausgenutzt, sich mit ihnen getroffen und sie anschließend sexuell missbraucht. Weiters soll er seine Opfer dazu aufgefordert haben, ihm unter anderem Nacktfotos und -videos von sich zu schicken.

Nacktfotos und -videos gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung konnten von Ermittlern über 160 Dateien gefunden werden. Jahrelang blieben die Fälle unentdeckt – bis sich eines seiner Opfer an die Mutter anvertraute. Bereits bei seiner Festnahme zeigte sich der Zivildiener damals reumütig. Seit Anfang Oktober saß er bis dato in Untersuchungshaft. Nun möchte er „sein Leben wieder in den Griff bekommen und sich Hilfe suchen“, gab der junge Mann bei der Verhandlung abschließend bekannt.