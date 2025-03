Parken wird in ganz Österreich für diese Personen teurer

Es ist bereits einige Monate her, dass der Betrieb von „Handyparken“ eingestellt wurde. Österreichweit wurde die beliebte Park-App von „Easypark“ abgelöst – außer in Wien. Hier ist das „Handyparken“ weiterhin aktiv. Die Umstellung sorgte bei dem ein oder anderen Nutzer für Ärger. So wurde in Villach etwa bei den Parkvorgängen zu viel berechnet. Mehr dazu hier: Park-App berechnete Nutzern in Villach zu viel.

„Neue“ Tarife: Diese Personen sind betroffen

Jetzt folgt die nächste Hiobsbotschaft für Autofahrer. Denn: Die Servicegebühr wird erhöht. „Ab dem 4. April 2025 wird dein Konto in den EasyPark Small-Tarif übergehen“, teilte „Easypark“ kürzlich einigen Nutzern mit. Was ist damit konkret gemeint? Wer früher „Handyparken“ nutzte und nach dem Aus auf „Easypark“ umstieg, der zahlte bislang eine einheitliche Servicegebühr von 0,18 Euro je Parkvorgang – also den Betrag, der auch in der „Handyparken“-App berechnet wurde. Schon bei der Einstellung wurde darauf hingewiesen, dass sich preislich einiges ändern könnte. „Ihr aktueller HANDYPARKEN-Tarif (0,18 EUR Servicegebühr pro Parkvorgang) gilt auch bei EasyPark, kann aber in Zukunft gemäß den EasyPark-Bedingungen Änderungen unterliegen“, hieß es damals. Und jetzt ist es so weit.

Je länger der Parkvorgang, desto höher die Gebühr

Ehemalige „Handyparken„-Nutzer zahlen bei „Easypark“ künftig eine Standard-Servicegebühr von 15 Prozent der Kosten des jeweiligen Parkvorgangs. „Mindestens 0,20 Euro bis zu 0,49 Euro, je nach Gebiet“, merkt „Easypark“ an. Das heißt, je nach Dauer und Ort variiert die Servicegebühr. „Die Umstellung erfolgt automatisch, du brauchst nichts zu unternehmen. Der neue Preis gilt immer dann, wenn du an einem Ort parkst, an dem die Servicegebühr gilt. Wenn du die Endzeit für deinen Parkvorgang festlegst, zeigen wir dir die Gesamtkosten im Voraus an – einschließlich Parkgebühren und Servicegebühren“, so der Wortlaut in der Mitteilung an die Nutzer.

Variable Gebühren oder Abo

Wer sich die variablen Gebühren sparen will, kann zu dem EasyPark Go-Abo für 3,49 Euro im Monat wechseln. Für Vielparker dürfte sich dieser monatliche Fix-Tarif wohl auszahlen. Anmerkung: „Easypark“ informiert seine Nutzer individuell via Mail über die Änderung zu den Servicegebühren. Für manche gilt der Tarif von 15 Prozent bereits des Längerem. Mehr Details findet ihr online oder in der App.