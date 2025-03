Nur wenige Minister – KÃ¤rnten, das Stiefkind jeder Regierung

Die neue, unter der Führung von Bundeskanzler Christian Stocker stehende Bundesregierung umfasst nicht weniger als 14 Mitglieder, dazu kann man aber auch noch die sieben Staatsekretärinnen und Staatssekretäre zählen, also insgesamt nicht weniger als 21 Köpfe. Kärntner dabei? Fehlanzeige! Das ist aber nicht die Ausnahme, es ist die Regel. Das zeigt die 5 Minuten-Analyse der Bundesregierungen seit der Ära von „Sonnenkönig“ Bruno Kreisky, also seit dem Jahr 1970. In den seither ins Land gezogenen 55 Jahren schufen es nur wenige Kärntnerinnen oder Kärntner zu Ministerehren. Aber der Reihe nach.

Kärntner Minister in der Bundesregierung

In besagtem Kabinett „Kreisky I“ war es Erwin Frühbauer – er verstarb 2010 – der als in Villach lebender Steirer die Kärntner Farben in der Bundesregierung vertrat. Er war Minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmen, wie es damals hieß. Dann dauerte es wieder bis in die frühen 90er-Jahre, bis dann mit dem Arzt Michael Ausserwinkler von 1992 bis 1994 wieder ein Kärntner in einer Bundesregierung vertreten war. Im Kabinett „Vranitzky III“ diente „Auwi“ als Gesundheitsminister. Rund um die Jahrtausendwende wurde es aus Kärntner Sicht etwas lebhafter in den politischen Zirkeln der Hauptstadt Wien.

Politische Vertreter aus Kärnten in der Bundesregierung

Mathias Reichhold, Elisabeth Sickl und Herbert Haupt waren unter „Schüssel I“ Kärntner Vertreter in der damaligen Bundesregierung, einer Koalition von ÖVP und FPÖ. Nicht zu vergessen Karl-Heinz Grasser, der von 2000 bis 2007 als letztlich parteiloser Finanzminister, der unter „Schüssel I“ und „Schüssel II“ den „guten Tag mit einem sanierten Budget“ beginnen ließ – um Grasser selbst zu zitieren. In den Jahren danach wurden Kärntner wieder seltener gesehen in einer Regierung gesehen, mit wenigen Ausnahmen. Diese heißen Ursula Plassnik ab 2004 im Kabinett Gusenbauer, Josef Moser als Justizminister in der Regierung „Kurz I“ sowie Elisabeth Köstinger in den Regierungen „Kurz I“ und „Kurz II“.

Absage von Gaby Schaunig

Wie sehen Politik-Insider diese rare Spezies Kärntner Minister? „Entweder sind die Parteichefs im Land zu schwach, um sich bei ihren Bundesparteien durchzusetzen oder es will tatsächlich niemand nach Wien. Aus Sorge, er könnte am dortigen glatten Parkett ausrutschen.“ Diesmal weiß man von einer Absage. Gaby Schaunig (SPÖ) hätte zu Ministerehren kommen sollen, lehnte die Anfrage ihres Parteichefs Andreas Babler aber ab.