METAMOTION: Center of Science Activities setzt auf KI

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt und uns vor neue Herausforderungen stellt, ist es von entscheidender Bedeutung, nachhaltige und effiziente Lösungen für die Mobilität und alle dazugehörigen Aspekte zu finden. Die Mobilität der Zukunft wird maßgeblich von künstlicher Intelligenz geprägt sein. METAMOTION – KI und Mobilität der Zukunft soll Besucher*innen ab sofort dazu anregen, sich Gedanken über zukünftige Szenarien zu machen. Daraus sollen Zeichnungen entstehen, die die kollaborative KI-Station METAMOTION zuerst in Textbeschreibungen und danach in fotorealistische Visualisierungen umwandelt. Diese KI-generierten Visualisierungen werden dann in eine interaktive Galerie gespielt und geben so kreative Anregungen für weitere Besucher.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Besucher können ihre Zeichnungen von der kollaborativen KI-Station METAMOTION zuerst in Textbeschreibungen und danach in fotorealistische Visualisierungen umwandeln lassen

Seit 2019 eröffnet das CoSA als Gemeinschaftsprojekt von FRida & freD – Das Grazer Kindermuseum und Universalmuseum Joanneum Einblicke in Forschung, Naturwissenschaften und Technologie am Puls der Zeit. Der wissenschaftliche Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum Marko Mele hebt hervor, dass das CoSA ein Ort des Experimentierens sei und gezielt dafür genutzt werden soll, neue Technologien zu erproben: „Deshalb freue ich mich besonders darüber, dass METAMOTION nun Teil des CoSA ist und genau diesen explorativen Ansatz hier verfolgt.“

KI als Faktor in der Forschung und Interaktion

Zielgruppe für die Anwendung sind Schüler ab 10 Jahren im Klassenverband sowie Individualbesucher ab 12 Jahren. Die KI hilft Besuchern, Inhalte zu entdecken und selbst zu erstellen. Sie ist außerdem Teil von Diskussionen über mögliche Zukunftsszenarien. Umgesetzt wurde METAMOTION gemeinsam mit den österreichischen Designern und Medienkünstlern Roland Mariacher und Werner Huber des Kreativstudios MO:YA. Seit 2011 erschaffen sie mit ihren immersiven Rauminszenierungen Erlebnisse, die physische und digitale Welten miteinander verweben.

Open-Source-Implementierung und innovative Dimension

Die technische Umsetzung der Anwendungen basiert vollständig auf Open-Source-Software, auch die Auswahl der KI-Modelle erfolgt nach diesem Prinzip. Alle Daten werden in einer Datenbank erfasst, dies ermöglicht eine langfristige Nutzung und Analyse. Im Unterschied zu traditionellen KI-Anwendungen, bei denen Benutzerinnen Anweisungen in Form von Sprache an ein generatives KI-Modell (z.B. ChatGPT oder Midjourney) übermitteln und daraufhin Textbausteine oder generierte Bilder erhalten, steht bei diesem Ansatz die kollaborative Gestaltung mit künstlicher Intelligenz im Zentrum: Die KI erkennt handgezeichnete Skizzen und verwandelt sie in digital generierte Bilder. So können Besucherinnen gemeinsam mit der KI experimentieren und gestalten. Sie können die Möglichkeiten und Grenzen KI-unterstützter Gestaltung unmittelbar erleben und steuern.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die KI-generierten Visualisierungen der Station METAMOTION werden dann in eine interaktive Galerie gespielt und geben kreative Anregungen für weitere Besucher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 17:54 Uhr aktualisiert