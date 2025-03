Laut Studie: Über die Hälfte der Österreich übergewichtig

Die in vielen Gesundheitsbelangen ausgesprochen negative Entwicklung hat bereits vor längerer Zeit begonnen, entschiedene Gegenmaßnahmen haben immer gefehlt, so die Autoren: „Die bisher umfassendste globale Analyse geht davon aus, dass sich die Übergewichts- und Fettleibigkeitsraten bei Erwachsenen (ab 25 Jahren) sowie bei Kindern und Jugendlichen (im Alter von fünf bis 24 Jahren) in den letzten drei Jahrzehnten (1990 bis 2021) mehr als verdoppelt haben und im Jahr 2021 weltweit 2,11 Milliarden Erwachsene und 493 Millionen junge Menschen betroffen waren.“

Prognose sieht Anstieg vor

Auch Daten und Berechnungen für Österreich gibt es in der Studie: So waren im Jahr 1990 laut diesen Angaben 36,6 Prozent der Frauen übergewichtig oder adipös. 2021 betrug dieser Anteil 48,3 Prozent. Für 2050 liegt die Prognose bei 57,8 Prozent. Die Rate an Übergewicht oder Adipositas für die österreichischen Männer: 50,3 Prozent (1990), 60,6 Prozent im Jahr 2021, die Vorhersage für 2050 lautet auf 67,8 Prozent.

Österreich nicht im Spitzenfeld

Österreich ist damit nicht im Spitzenfeld. Es fällt auf, dass ehemals von Übergewicht und Adipositas weniger betroffene vergleichbare Länder noch stärkere Zuwächse aufweisen: In Griechenland könnte die Rate der Übergewichtigen/Adipösen unter den Frauen bis 2050 auf 66,8 Prozent ansteigen, unter den Männern gar auf 82,5 Prozent. Ganz besonders stark betroffen sind Staaten des Pazifiks, Südamerikas und im Nahen Osten. So dürften im Jahr 2050 in den Arabischen Emiraten, in Kuwait und in Syrien jeweils 94 Prozent der Über-25-Jährigen übergewichtig oder adipös sein, ebenso in Nauru, ganz ähnlich in Tonga (93 Prozent). (APA, 04.03.2025)