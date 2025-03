Steirische Models begeistern bei der Fashion Week in London und Mailand

Sarah Schmidt auf der Fashionweek in Mailand für Christa Franz

Veröffentlicht am 4. März 2025, 17:14 / ©Mihael Vuzem

Sarah Schmidt (20) und Laura-Sophie Lang (20, Studentin in Klagenfurt), zwei Model-Schönheiten aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark, waren wieder für zahlreiche nationale und internationale Designer im Einsatz. Ihr Management 1st Place Models hatte für die London Fashionweek Saison F/W 2025 eine ganze Eventlizenz erworben, sowie eine Showblock Lizenz von der Fashionweek in Mailand.

In London waren das neben der Stardesignerin aus Hongkong, Karen Chan (Sparkle by Karen Chan), die britische Größe Karen Gold und auch einige Austro-Desinger. Haute Couture Award Austria Siegerin Julia Lara König und Aniko Balazs (mit ihrem neuen Label „The Secret Princess“ und Stoffen aus der Sahara) hatten sogar große Hauptshows, dazu gab es zwei Kollektiv-Showblöcke mit dem „Collective Styria“, gebildet aus Anneliese Ringhofer, Claudia Polic (Claudier) und Christa Franz sowie das „Topmodel TV Collective Austria“ der Designer Doris Berger (Rosengarten), Anna Egger-Piskernik (Unt!tled. wearable Rt) und Claudia Hochmüller (Grünschnabel & Gänseblümchen).

Auch fest in Austro-Hand waren Moderation durch Ex-Topmodel Nadine Pfaffeneder und Modelmanager Dominik Wachta, Make up und Styling durch die Lightbox Styling Academy von Katarina Klima, sowie Musik durch Beatboxer Fii und die Sängerinnen Stella Maria und Luna Miray, unterstützt vom englischen Deejay DJ F1ndr.

Für die Models gab es keine Verschnaufpause. So waren in London bei der Fashionweek gleich 21 Models der Agentur 1st Place Models im Einsatz und daraufhin bei der Milano Fashionweek 15 Schönheiten der österreichisch-spanisch-amerikanischen Agentur. In Mailand gab es dann eine kollektive Fashionweek Show unter dem Namen „Topmodel TV & WKO Styria Collective“ mit den 5 steirischen Designern Herbert Traumüller (sFinks), Michaela Egger (Zeitlos), Christa Franz, Claudia Polic und Elisabeth Gotthardt.

Dieser Showblock fand in Zusammenarbeit von 1st Place Models (Lizenznehmer) mit der WKO Steiermark unter der Mithilfe von Geschäftsführer Bernd Liebminger und der Innungsmeisterin der Mode-Innung Anneliese Ringhofer statt. Für Laura-Sophie Lang war es übrigens die vierte große Modewoche, für Sarah Schmidt immerhin die dritte große Fashionweek. Fazit: Weiz kann stolz auf seine Models sein.