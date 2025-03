Vier Frauen, vier Karrieren: Technikberufe bei der Infineon Austria

Anlässlich des Weltfrauentages stellt Infineon Austria auch heuer wieder die inspirierenden Karrieren seiner Mitarbeiterinnen in den Vordergrund. Vier bemerkenswerte Frauen aus dem Unternehmen teilen ihre Geschichten und zeigen, wie vielfältig, spannend und gesellschaftlich relevant Jobs im Halbleiter- und Hightech-Bereich sein können.

Geschichten sollen andere ermutigen

Zudem illustrieren diese Portraits eindrucksvoll, welche Karrieremöglichkeiten Frauen in technischen Berufen offenstehen und sollen sie dazu ermutigen, eine berufliche Laufbahn in der Technik in Betracht zu ziehen. Die Technologien, an denen diese Frauen arbeiten, wie zum Beispiel Energieeffizienz, Künstliche Intelligenz (KI), Elektromobilität oder Quantencomputing, sind hochrelevant und tragen dazu bei, das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu machen.

„Höchst talentierte Frauen in unserem Team“

„Vielfalt und Einfallsreichtum, die Frauen in technische Berufe einbringen, sind unverzichtbar für erfolgreiche Innovation in unserer Branche. Wir bei Infineon Austria sind stolz darauf, höchst talentierte Frauen in unserem Team zu haben, die täglich dazu beitragen, die Technologien von morgen zu gestalten. Der Weltfrauentag ist eine gute Gelegenheit, ihre Geschichten zu teilen und andere Frauen zu inspirieren, ihren eigenen Weg in der Technik zu gehen“, so Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria

©Infineon Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria.

Vielfältigkeit in der Hightech-Branche

Von einer Medien- und Kommunikationsstudentin, die zur Vice President einer Produktlinie für KI-Rechenzentren aufstieg, über eine Chemikerin, die beinahe Psychologin geworden wäre und nun Zukunftstechnologien entwickelt, bis hin zu einer Physikerin, die an Ionenfallen für Quantencomputer arbeitet, und einer Elektrotechnikerin, die nicht nur in der Chip-Entwicklung tätig ist, sondern auch ein Frauennetzwerk gründete – diese vier Frauen zeigen, wie vielfältig und überraschend die Wege in der Hightech-Branche sein können.

Im Portrait: Christina Guggenberger: Sie hält den Stromverbrauch von KI im Zaum

Sie hält den Stromverbrauch von KI im Zaum Johanna Schlaminger: Sie bringt als Chemikerin neue Technologien zum Fliegen

Sie bringt als Chemikerin neue Technologien zum Fliegen Silke Auchter: Sie baut Ionenfallen für Quantencomputer, um bisher unlösbare, komplexe Probleme anzugehen

Sie baut Ionenfallen für Quantencomputer, um bisher unlösbare, komplexe Probleme anzugehen Amira Derado: Sie sorgt für die Methodik, um Chips für die Mobilität von morgen zu bauen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 18:32 Uhr aktualisiert