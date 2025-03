Arbeiter in Baugrube verschüttet: Zwei Männer tödlich verletzt

Zwei Arbeiter wurden bei dem Unfall in Oberösterreich tödlich verletzt.

Gegen 15 Uhr heulten in Gampern in Oberösterreich die Alarmglocken. Wie die „Krone“ berichtet, wurden fünf Arbeiter in einer Baugrube verschüttet. Mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte eilten zur Hilfe.

Fünf Arbeiter verletzt – zwei verstorben

Zunächst war unklar, wie viele Arbeiter verschüttet wurden. Zwei von ihnen konnten mit leichten Verletzungen rasch gerettet werden. Ein dritter Mann wurde schwer verletzt und von den Rettungskräften aus der Baugrube geborgen. Er wurde bereits ins Krankenhaus eingeliefert. Doch der Unfall nahm eine dramatische Wende. Für zwei weitere Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.