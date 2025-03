Österreicher horten Geld im Wert von hunderten Millionen Euro

In Schilling-Form

Bereits Ende 1924 wurde in der Nachkriegszeit die Einführung des Schillings beschlossen, er sollte ab 1. März 1925 einen Wert von jeweils 10.000 Kronen haben und diese ersetzen. Die Österreichische Nationalbank (OeNB) erinnert dieser Tage aufgrund des 100-Jahr-Jubiläums an die Anfänge und die Gründe für den Währungswechsel. Außerdem sind noch hunderte Millionen Euro in Form des Schillings hierzulande unterwegs.

16,8 Milliarden Schilling zum Jahresbeginn noch bei Österreichern zu Hause

Der für Zahlungsverkehr zuständige OeNB-Direktor, Eduard Schock, erinnert dabei besonders an einen wichtigen Effekt: „Die neue Währung brachte den Menschen in der Zeit nach der Hyperinflation zwar nicht schlagartig, aber in Folge das verlorene Vertrauen ins Geld zurück.“ Vielen Österreichern scheint dieses Vertrauen auch nicht abhandengekommen zu sein. Mehr als 20 Jahre, nachdem der Schilling vom Euro abgelöst wurde, sind nämlich immer noch mehrere Milliarden der alten Währung bei den Österreichern zu Hause. 6,8 Milliarden sollen es genauer gesagt zum Jahresbeginn 2025 gewesen sein.

Umrechenfaktor Schilling-Euro: 1 Euro = ca. 13,76 Schilling

1 Schilling = ca. 0,0727 Euro

18,4 Millionen Schilling wurden 2024 umgetauscht

Dabei handelt es sich um einen Euro-Wert, der in die hunderten Millionen geht. Und daran dürfte sich auch nicht allzu viel geändert haben, sind doch im Vorjahr „nur“ 18,4 Millionen Schilling (1,3 Millionen Euro) umgetauscht worden, wie es von der Nationalbank gegenüber der APA heißt. Gefunden wurde das Geld übrigens unter anderem zwischen den Seiten von Büchern oder in scheinbar sehr lange nicht getragener Kleidung.

Österreicher hatte noch Reichsmark am Sparbuch

Noch kurioser allerdings dürfte ein Besuch eines Wieners bei der Raiffeisenbank gewesen sein. Dieser hatte nämlich bei sich zu Hause ein eher älteres Sparbuch gefunden, auf welchem überhaupt noch Reichsmark zu finden waren. Das Geld hat heutzutage allerdings „aufgrund des Gesetzes zur Währungsumstellung von 1948“ nur noch rein historischen Wert, wie die Raiffeisenbank Wien gegenüber 5 Minuten erklärt. Mehr dazu hier: Reichsmark am Sparbuch: Österreicher muss sich von Geld verabschieden.