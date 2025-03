Zwei Tote in Bärnbach: Leichen wurden obduziert

Eine Schreckenstat erschütterte am Wochenende die weststeirische Stadtgemeinde Bärnbach. Zwei Männer (61 und 56 Jahre alt) wurden am Sonntagnachmittag, 2. März, tot in einer Werkstatt aufgefunden. Die Polizei ging nach den ersten Ermittlungen von Mord und Suizid aus. Am Tatort wurde auch eine Axt sichergestellt.

Leichen obduziert

Die beiden Leichen wurden mittlerweile obduziert, wie Medien berichten. Die bisherigen Vermutungen der Ermittler bestätigten sich dadurch. So wurde der 61-Jährige mit einer Axt erschlagen. Danach nahm sich sein 56-jähriger Cousin selbst das Leben*. Zuvor soll er die Leiche des 61-Jährigen noch mit einem Plastiksack abgedeckt haben. Das Tatmotiv bleibt nach wie vor ein Rätsel, ein Streit zwischen den beiden Cousins soll niemanden bekannt gewesen sein. Der 56-Jährige soll sehr zurückgezogen gelebt haben, konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung, wie zunächst vermutet wurde, gebe es jedoch nicht. Beide Leichname wurden inzwischen zur Bestattung freigegeben. Die Ermittlungen laufen indes weiter, die Auswertung der Spurenuntersuchungen soll noch einige Zeit in Anspruch nehmen.