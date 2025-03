26.000 Euro Spenden für „Held von Villach“

Veröffentlicht am 4. März 2025, 19:44 / ©5 Minuten

Der islamistisch motivierte Messerangriff in Villach ereignete sich am 15. Februar, als ein Syrer mehrere Menschen attackierte. A., der den Angreifer stoppte, indem er ihn mit seinem Auto erfasste, verhinderte so, dass neben dem 14-jährigen Toten und sechs Verletzten noch weitere Opfer zu beklagen waren.

26.000 Euro wurden gesammelt

Wie „Der Standard“ zuerst berichtete, haben zahlreiche Menschen dem Syrer finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Insgesamt wurden bei zwei organisierten Spendenaktionen und einer privaten Spende rund 26.000 Euro gesammelt.

„Gibt Hoffnung“

Eine Crowdfunding-Kampagne auf Respekt.net sammelte insgesamt 18.333 Euro. Eine weitere Aktion, die von der Stiftung Còmun unter der Leitung von Sebastian Bohrn-Mena organisiert wurde, brachte etwa 5000 Euro ein. A. äußerte sich dankbar und sagte: „So viele Menschen wollen mir helfen, das gibt mir Hoffnung“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 21:05 Uhr aktualisiert