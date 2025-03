Umzugs-Ärger bei Kärntnerinnen: „Woher soll ich 1.000 Euro nehmen?“

Zwei Kärntnerinnen üben gegenüber 5 Minuten Kritik an einem Transporter-Verleih. Kritik, die auch die Arbeiterkammer teilt und versteht.

Um die 40 Fälle hätte es in Kärnten insgesamt gegeben, auch in diesem Jahr seien „schon welche dazugekommen“, erklärt Konsumentenschützerin Valentina Konatschnig von der Arbeiterkammer (AK) Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten. Die Rede ist hierbei vom Transporter-Verleih „123 Shared Mobility GmbH“. Schon im Vorjahr hat die Arbeiterkammer berichtet, da sich zahlreiche Kärntner an sie wandten. Damals hat man dem Unternehmen „Dark Pattern“-Vorwürfe gemacht. Probleme werden übrigens vor allem aus Klagenfurt und Villach gemeldet.

Was versteht man unter „Dark Patterns“? Unter „Dark Patterns“ versteht man prinzipiell Designs oder Prozesse, die Kunden oder Nutzer einer Website davon überzeugen sollen, gewisse Handlungen zu tätigen. In besagtem Fall spricht die Arbeiterkammer Kärnten bei der Farbgestaltung von Zusatzbuchungen von „Dark Pattern“, da diese farblich hervorgehoben und bereits ausgewählt seien und dazu verleiten könnten, sie nicht wegzuklicken, weil man annimmt, dass sie ausgewählt werden müssen.

Konsumentenschutz: Buchungsvorgang als „größtes Problem“

Auch Konatschnig spricht diese Vorwürfe an und bezeichnet den Buchungsvorgang als „größtes Problem“. Damit im Einklang stehen auch die Aussagen von zwei Leserinnen, die sich bei 5 Minuten gemeldet haben. Kritik übten die beiden vor allem an der 1.000 Euro schweren Kaution: „Die kommt erst nach Abschluss der Buchung“, meint eine der beiden. „Woher soll ich 1.000 Euro nehmen?“, fragt sich etwa die andere. Konatschnig meint, dass diese Kaution lediglich in den AGB stehen würde, die man allerdings ankreuzen müsse. Dazu würden auch die meisten Anfragen kommen, weiß die Konsumentenschützerin. Und weiter: „Unseres Erachtens nach ist das nicht zulässig.“ Doch gerichtliches Urteil gebe es keines.

Klausel „überraschend oder gröblich benachteiligend“

Die Klausel selbst empfindet die Arbeiterkammer als „überraschend oder gröblich benachteiligend“. Problematisch sieht sie auch die farbliche Gestaltung beim Storno und einer Zubuchungsversicherung. Diese seien farblich hervorgehoben. Konatschnig dazu: „Da könnte der Konsument denken, es muss genommen werden.“

Probleme bei Kautions-Rückzahlung

Aber wieder zurück zur Kaution. Bei dieser gibt es laut der Konsumentenschützerin nämlich auch Probleme, wenn es zur Rückzahlung kommen sollte: „Das Unternehmen nimmt sich 28 Tage Zeit, um den Kautionsbetrag zurückzuüberweisen. Es gibt aber auch viele Fälle, wo über die 28 Tage hinaus nichts passiert ist.“ In diesen Fällen interveniert die Arbeiterkammer, geschieht das, „wird die Kaution relativ rasch zurücküberwiesen“.

„Unternehmen ist der Meinung, dass die 1.000 Euro zulässig sind“

„Das Unternehmen selbst ist der Meinung, dass die 1.000 Euro zulässig sind“, erklärt die AK-Expertin gegenüber 5 Minuten. Das bestätigte vor fast einem Jahr auch 123-Transporter-Geschäftsführer Matthias Pajek gegenüber der „Kronen Zeitung“ und merkt an, dass die Kaution auch in den FAQ (häufig gestellten Fragen) steht. Für 5 Minuten war das Unternehmen bisher nicht erreichbar.

