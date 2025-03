E-Scooter-Unfall in Wels: Mann (46) schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. März 2025, 20:10 / ©Thomas G. auf pixabay.com

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte am 4. März 2025 um 14.25 Uhr seinen E-Scooter im Gemeindegebiet von Thalheim bei Wels auf der L1238. Laut Auskunft eines Zeugen geriet er mit dem E-Scooter auf das Bankett und stürzte im Anschluss in die angrenzende Wiese. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkovortest verlief positiv.

Mit der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels-Grieskirchen in den Schockraum eingeliefert. Aufgrund der Verletzungen konnte kein Alkomattest durchgeführt werden. Der 46-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Am E-Scooter entstand Totalschaden.