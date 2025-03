Raser mit 171 km/h und 1,04 Promille gestoppt – Auto beschlagnahmt

Veröffentlicht am 4. März 2025, 20:17 / ©AdobeStock/ Ewald Fröch

Am 4. März 2025 um 15.38 Uhr fuhr ein 27-jähriger Auto-Lenker auf der L204 in Dornbirn mit 171 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h, was mittels Lasermessung durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Vorarlberg festgestellt werden konnte.

Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

Im Zuge der darauffolgenden Anhaltung konnte zudem eine Alkoholisierung von 1,04 Promille festgestellt werden. Aufgrund jener Übertretungen wurden dem Betroffenen der Führerschein vor Ort abgenommen, das Fahrzeug beschlagnahmt und abgeschleppt. Es folgen entsprechende Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 20:36 Uhr aktualisiert