Automaten im Visier: Wiener Dieb (33) knackte gleich sieben Stück

Polizisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich führten seit Anfang 2025 Erhebungen im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Automaten im südöstlichen Niederösterreich und konnten einen 33-jährigen Türken, der in Wien wohnhaft ist, ausforschen.

In Wien festgenommen

Die Polizisten konnten dem 33-Jährigen sieben Einbrüche in Automaten zuordnen. Die Kriminalisten konnten ihn gestern, Montag 3. März 2025, in Wien festnehmen. Bei der Einvernahme zeigte er sich zu den Einbrüchen geständig. Er wurde bereit in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Automaten in Niederösterreich aufgebrochen

Die Straftaten wurden alle im November 2024 in Niederösterreich begangen, und zwar je ein Einbruch in Probstdorf (Bezirk Gänserndorf), in Möllersdorf (Bezirk Baden), in Wiener Neustadt sowie in Himberg, Bad Deutsch-Altenburg, Fischamend und Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha). Der Gesamtschaden beträgt etwa 14.000 Euro.