20 Kilo Drogen erzeugt, verkauft und konsumiert: Mann (51) angeklagt

Bereits am 17. Jänner 2025 wurde das Haus eines 51-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden in Bad Ischl durchsucht. Ein anonymer Tipp wies darauf hin, dass der Mann wohl Cannabispflanzen im Haus erzeugen soll.

Polizei bei Hausdurchsuchung fündig

Bei der Durchsuchung wurden im Keller eine in Betrieb befindliche Cannabisaufzuchtanlage sowie im Wohnbereich getrocknete Cannabisblüten und diverse Suchtgiftutensilien gefunden. „Die hierbei erfolgte Sicherstellung aus dem unmittelbar zuvor getätigten Anbauzyklus erbrachte einen Ertrag von rund 720 Gramm an rauchfertigen Cannabisblüten“, heißt es von Seiten der Beamten.

Seit über 30 Jahren im Drogengeschäft

Mittlerweile sind die Ermittlungen abgeschlossen und seitens der Staatsanwaltschaft Wels wurde am 25. Februar 2025 bereits eine Anklage gegen den Beschuldigten eingebracht. Es wird ihm zur Last gelegt – neben den Sicherstellungen während der Hausdurchsuchung – zwischen 1994 und 17. Jänner 2025 rund 20 Kilo Cannabiskraut selbst erzeugt, dieses teilweise selbst konsumiert und teilweise an bislang acht bekannte Abnehmer verkauft zu haben.

Vor der Polizei geständig, aber nicht vor Gericht

„Die Verantwortung des Beschuldigten änderte sich im Zuge des Ermittlungsverfahrens“, heißt es weiter. Während der Mann sich anfänglich vor der Polizei geständig zeigte, stritt er die Taten während der U-Haft-Verhängung im Wesentlichen ab.