Das ist die Wetterprognose am Aschermittwoch für Wien.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 21:39 / ©5 Minuten

Von früh bis spät bleibt es am Aschermittwoch in Wien ungetrübt sonnig. „Der Wind weht nur schwach“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen je nach Stadtlage bei minus 2 bis plus 1 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 14 Grad.