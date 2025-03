Rosenmontags-Gschnas: Faschingsfeier der sozialen Hilfsgemeinschaft

Wie jedes Jahr lud die Soziale Hilfsgemeinschaft Klagenfurt zum traditionellen Rosenmontags-Gschnas ins Gemeindezentrum St. Ruprecht ein. Über 150 Teilnehmer feierten gemeinsam mit Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, Bürgermeister Christian Scheider sowie Gemeinderat Julian Geier einen fröhlichen Fasching.

Musik, Wiener Schnitzel und Krapfen

Für musikalische Unterhaltung sorgte das „Seemannsquartett“, das zusammen mit den Taxitänzern „BaBoom Dancing“ und den „Flying Dancers“ die Besucher auf die Tanzfläche lockte. Die „Feine Küche Kulterer“ verwöhnte die Faschingsgäste mit köstlichem Wiener Schnitzel, bevor zum Abschluss Krapfen und Kaffee serviert wurden. Kreative Verkleidungen und ausgelassene Stimmung machten den Nachmittag zu einem farbenfrohen Erlebnis.

„Das Miteinander steht im Mittelpunkt“

Die Freude der Anwesenden war in jedem Moment spürbar. „Das Miteinander steht bei uns in der Sozialen Hilfsgemeinschaft im Mittelpunkt, und es freut mich, dass wir diesen besonderen Tag immer wieder gemeinsam feiern können! Ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helfer und das Team der SHG Klagenfurt, die mit ihrem Engagement diese Feier ermöglicht haben!“, so Obfrau Elisabeth Scheucher-Pichler.