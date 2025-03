Sonniger Mittwoch in Kärnten: Temperaturen steigen deutlich an

Am Mittwoch hält sich das Hochdruckgebiet weiterhin über dem Alpenraum und sorgt für strahlend sonniges Wetter von früh bis spät. In den Morgenstunden ziehen noch dünne Wolken in hohen Schichten ab, doch danach bleibt der Himmel wolkenlos, was den Tag besonders klar und sonnig macht.

Temperaturen steigen tagsüber kräftig an

Nach einer frostigen Nacht steigen die Temperaturen tagsüber kräftig an und erreichen nachmittags milde Werte zwischen 11 und 16 Grad. Die Sonne sorgt für angenehme Frühlingsstimmung, und die milden Temperaturen laden zu Ausflügen in die Natur ein.