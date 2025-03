KAC muss sich geschlagen geben: Niederlage im zweiten Playoff-Spiel

Der EC KAC fand im ersten Drittel des zweiten Viertelfinalspiels nicht richtig ins Spiel und geriet früh unter Druck. In der siebten Minute brachte Matthias Mantinger den HC Pustertal mit 1:0 in Führung. Die Wölfe blieben spielbestimmend und bauten ihren Vorsprung in der 14. Minute durch ein Tor von Cedric Lacroix auf 2:0 aus. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

KAC verlor 3:0

Im zweiten Drittel blieb der Spielstand unverändert bei 2:0 zugunsten der Wölfe. Trotz einiger guter Chancen konnte der KAC keinen Treffer erzielen. Im letzten Drittel des zweiten Viertelfinalspiels schoss Tyler Coulter für Pustertal das 3:0 und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. Mit diesem Treffer mussten sich die Rotjacken geschlagen geben. In der Serie steht es nun 1:1, was für das kommende Spiel zusätzlichen Spannungsaufbau sorgt.