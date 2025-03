Sonne pur am Aschermittwoch: Frühlingsgefühle in ganz Österreich

Das ist die Wetterprognose für den Aschermittwoch in Österreich.

Veröffentlicht am 4. März 2025, 22:04 / ©5 Minuten

Im ganzen Land geht es am Aschermittwoch mit viel Sonnenschein durch den Tag. Meistens ist es sogar ganztägig wolkenlos. „Der Wind weht schwach, nur in einigen Föhnstrichen der Alpennordseite kommt mäßiger Südwind auf“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 8 bis plus 2 Grad. Im Laufe des Tages bewegen sich die Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad.