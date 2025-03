EC VSV holt sich ersten Play-Off-Sieg gegen Südtirol

Im zweiten Viertelfinalspiel starten die Adler stark. Bereits in der siebten Minute erzielte Kevin Hancock das erste Tor, und nur kurze Zeit später erhöhte Alexander Rauchenwald auf 2:0 für den EC VSV. Mit diesem Spielstand endete das erste Drittel, in dem die Hausherren klar die Kontrolle hatten.

Knappe Führung für den VSV

Im zweiten Drittel kam der HCB Südtirol stark zurück. In der achten Spielminute erzielte Anthony Salinitri das 2:1. Nur kurze Zeit später glich Jeason Seed zum 2:2 aus und stellte damit den Gleichstand her. In der 16. Minute schoss Alexander Rauchenwald sein zweites Tor des Spiels und brachte den VSV wieder mit 3:2 in Führung. Das zweite Drittel endete somit mit einer knappen Führung für den VSV.

Südtirol glich aus

Im letzten Drittel des spannenden Eishockeyspiels konnte Südtirol in der 13. Minute den Ausgleichstreffer erzielen. Adam Helewka war der Torschütze, der den Spielstand auf 3:3 stellte. Dieser späte Treffer sicherte den Mannschaften die Verlängerung, und das Spiel ging in die Overtime, in der die Entscheidung über den Sieger fallen sollte.

4:3 nach Verlängerung

In der Verlängerung konnten die Adler das Spiel für sich gewinnen. Das entscheidende Tor konnten die Adler in der 17. Minute schießen, wodurch das Spiel mit 4:3 endete. Der Torschütze ist erneut Alexander Rauchenwald, somit gelang ihm ein Hattrick. In der Viertelfinalserie steht es nun 1:1.