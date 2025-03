Mitarbeiterin mit Messer überfallen: Polizei sucht nach Tankstellen-Dieb

Veröffentlicht am 4. März 2025, 22:39 / ©5min.at

Ein bisher unbekannter, maskierter Täter betrat am vergangenen Sonntag, 2. März 2025 gegen 4 Uhr, den Shop einer Tankstelle in Wiener Neustadt. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte in gebrochener deutscher Sprache Bargeld.

Geld und Zigaretten gefordert

Die Angestellte stopfte daraufhin das Geld in einen vom Täter mitgebrachten schwarzen Beutelrucksack und übergab es ihm. Danach forderte er noch eine Packung Zigaretten und suchte daraufhin das Weite.

Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei bittet nun um Hilfe. Bei dem Täter handelt es sich um einen 25 bis 35-jährigen Mann. Er ist rund 1,60 Meter groß, schlank, hat einen dunklen Teint und sprach mit starkem ausländischen Akzent. Er hatte einen weißen Kapuzen-Sweater mit kleinem Brustemblem an, sowie eine graue Arbeitshose mit seitlichen Oberschenkeltaschen. Weiters trug er eine schwarze Sturmhaube, eine Camouflage-Schirmkappe sowie schwarze Sneakers. „Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 oder jede andere Polizeiinspektion erbeten“, heißt es von Seiten der Polizei Niederösterreich abschließend.