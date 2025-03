TikTok-Bekanntschaft endet mit Raub: Opfer erst 12 Jahre alt

Über das Videoportal TikTok hatte der 12-Jährige jenen 15-Jährigen kennengelernt, der am 4. März 2025 zu seinem Peiniger wurde. Der gebürtige Syrer drohte dem Buben bei der Verabredung in Hall in Tirol nämlich mit Gewalt. Nahm ihm seinen geliebten Steffordshire Terrier und die Weste ab.

Mutter erstattete Anzeige bei der Polizei

Die Mutter des Opfers erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. In der Folge konnte der 15-Jährige von einer Streife am Bahnhof Hall in Tirol festgenommen werden. „Der Hund sowie die Weste konnten vor Ort sichergestellt und dem 12-Jährigen wieder ausgefolgt werden“, so die Beamten. Der diensthabende Staatsanwalt ordnete die Einlieferung des 15-Jährigen in die Justizanstalt Innsbruck an.