Universität Klagenfurt: Erstsemestrige bekommen „Willkommenspaket“

Für die Studenten, welche sich für das Sommersemester 2025 an der Universität Klagenfurt eingeschrieben haben, wartete am 4. März 2025, eine besondere Überraschung.

Für die Studenten, welche sich für das Sommersemester 2025 an der Universität Klagenfurt eingeschrieben haben, wartete am 4. März 2025, eine besondere Überraschung.

Veröffentlicht am 5. März 2025, 06:57 / ©Maria Wawrzyniak – marygoodfoto

Rektorin Ada Pellert hieß die neuen Studierenden an der Universität Klagenfurt herzlich willkommen: „Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in das neue Kapitel Ihres Lebens. Seien Sie neugierig, stellen Sie Fragen, engagieren Sie sich und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft. Wir begleiten und unterstützen Sie auf Ihrem Weg – gemäß unserem Motto Hier geht es um dich.“

Wichtiger Startschuss für Erstsemestrige

Die „Welcome Days“ sind ein wichtiger Startschuss für die erstsemestrigen Studierenden, die hier wertvolle Unterstützung bekommen und eine Fülle von Informationen rund um den Studieneinstieg erhalten. Sie stehen für eine ganz besondere Willkommens- und Betreuungskultur. „Dabei wird den Studierenden gezeigt, wie sie effizient, zielführend und mit Freude studieren können. Sie erhalten wertvolle Tipps, die das studentische Leben leichter machen, und individuelle Informationen zum gewählten Studium“, sagen die Organisatorinnen Mirjam Resztej und Delia Barkowits.

Campus- und Bibliotheksführungen

Das Programm der Welcome Days umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten. Neben studienspezifischen Sessions werden auch Campus- und Bibliotheksführungen angeboten, um die wichtigsten Orte der Universität kennenzulernen. An den Info-Inseln in der Aula stellen sich wichtige Serviceeinrichtungen der Universität vor, die den Studierenden im Verlauf ihres Studiums zur Seite stehen.

Erste ECTS-Credits

Neben der Informationsvermittlung steht auch das soziale Miteinander im Mittelpunkt der Welcome Days. Beim gemeinsamen Snack-Corner hatten die Studierenden reichlich Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Ein Großteil der erstsemestrigen Studierenden nimmt an den Welcome Days teil, die als Lehrveranstaltung konzipiert sind. Die Studierenden erwerben nach erfolgreicher Absolvierung ihren ersten ECTS-Credit.

Spezielle Ermäßigungen

Auch Stadtrat Max Habenicht hieß die neuen Studierenden herzlich willkommen. Damit sich die Studierenden gut in Klagenfurt einleben können, hat die Stadt Klagenfurt gemeinsam mit der Universität Klagenfurt, dem Klagenfurt Marketing und der Wirtschaftskammer ein Willkommenspaket geschnürt. Unter www.welcomeweeksklagenfurt.at findet man Angebote aus den Bereichen Freizeit, Kultur, Sport, Gastronomie und Handel, wo speziell die Erstsemestrigen Ermäßigungen erhalten. „Damit möchten wir Studierende im ersten Semester einladen, die Stadt und ihre Vorzüge kennenzulernen und sich gut in Klagenfurt einzuleben“, so Habenicht.

©Stadt Kommunikation Stadtrat Max Habenicht und Rektorin Ada Pellert.

Über 300 Studenten im Sommersemester 2025

Mehr als 300 junge Menschen haben sich im aktuellen Sommersemester an der Alpen-Adria-Universität eingeschrieben. Für sie beginnt eine spannende neue Lebensphase in einer Stadt mit hoher Lebensqualität und vielen Möglichkeiten. Die meisten Erstsemestrigen kommen nicht aus Klagenfurt.