Buntes Treiben: HAK-Klassen wetteiferten um besten Faschingsbeitrag

Die Schüler der Praxis-HAK Völkermarkt ließen ihrer Kreativität freien Lauf und präsentierten verschiedenste Darbietungen. Im Anschluss präsentierte das Lehrerkollegium seinen Beitrag, welcher in einem gemeinsamen Tanz mit den Schülern endete. Die Jury, bestehend aus der Schulleitung und dem Verwaltungspersonal – verkleidet als Nena, Heidi Klum, Dieter Bohlen und Bruce Darnell – hatte danach die schwierige Aufgabe, den besten Beitrag des Tages zu küren.

Sieger gekürt

Am Ende konnte sich die Klasse 3AK mit ihrer Klassenvorständin Andrea Knauder über den ersten Platz freuen. Der verdiente Preis war ein Besuch in einem Escape Room für die gesamte Klasse. „Die Faschingsfeier an der Praxis-HAK Völkermarkt war ein voller Erfolg und hat die Schulgemeinschaft noch enger zusammengebracht“, heißt es abschließend vonseiten der Schule.