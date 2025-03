„DaMe“ ermöglicht Fax-freie Kommunikation zwischen Spitälern und Arztpraxen

Der Austausch von Befunden und anderen medizinischen Dokumenten zwischen den steirischen Landeskrankenhäusern und Arztordinationen fand über Jahrzehnte – unter anderem – mittels Fax statt. Seit Jahresbeginn dürfen Gesundheitsdaten aus Gründen des Datenschutzes jedoch nicht mehr gefaxt werden. Daher mussten andere Kommunikationswege gefunden beziehungsweise bestehende Kommunikationswege erweitert werden. Für verschiedene Kooperationspartner (Arztordinationen, Sozialversicherungsträger) und Anwendungsfälle braucht es dabei jeweils eigene Varianten. Im Fall der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kam die KAGes in enger Abstimmung mit der Ärztekammer Steiermark zu einer raschen Lösung, nämlich das sogenannte Datennetz der Medizin (DaMe) von A1 in der KAGes auszubauen.

„Seit 3. März 2025 ist nun auch der Dokumentenempfang in unseren LKH für Nachrichten aus Arztpraxen und von allen anderen Gesundheitsdiensteanbietern mittels DaMe gewährleistet“ – KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA.

Jetzt auch zum Empfang genutzt

Das DaMe wurde neben anderen digitalen Kommunikationsvarianten bereits seit Jahren von den Häusern der KAGes genutzt, allerdings bis jetzt ausschließlich zum sicheren Versand von Gesundheitsdaten. „Um das DaMe auch für den Datenempfang zu nutzen, musste ein ‚DaMe-Empfangsmodul‘ neu entwickelt und für sämtliche Kliniken und Abteilungen eingerichtet werden, das gewährleistet, dass einlangende Informationen rasch und einfach von den jeweils zuständigen Personen bearbeitet werden können“, erklärt DI Dr. Markus Pedevilla, MSc, der die Fachabteilung Medizininformatik in der KAGes-Direktion Technik und IT leitet. Alle neuen Empfangsadressen – immerhin rund 140 – hat die KAGes mit Anfang März auf ihrer Homepage unter der Rubrik „Information für Zuweiser“ veröffentlicht. „Die Spitalsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurden in Online-Schulungen auf den neuen Arbeitsablauf vorbereitet, die betroffenen Ärztinnen und Ärzte von ihrer Standesvertretung informiert“, berichtet KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark. In der Direktion Technik und IT wurde als Ansprechpartner auch ein eigenes Team „Fax-Ablöse“ zusammengestellt.

Weitere Teilerfolge

Ebenfalls zu einer guten Lösung kam die KAGes mit den Krankenkassen ÖGK, SVS und BVAEB in puncto Verschreibung hochpreisiger Medikamente, wofür bis Jahresende noch eine Kommunikation per Fax erforderlich war. Nun können die besonders teuren Medikamente auf demselben digitalen Weg genehmigt werden, der davor schon für die übrigen Medikamente genutzt wurde. Darüber hinaus konnte mit allen Krankenkassen eine Gesprächsbasis gefunden werden. „Unser Ziel ist es, eine Krankenkassen-übergreifende Alternative zum Fax zu finden, die in das medizinische Dokumentationssystem der KAGes voll integrierbar ist. Erst dann sind reibungslose Arbeitsabläufe gewährleistet“, betont HR Ing. Mag. Thomas Hofer, KAGes-Direktor für Technik und IT.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 10:00 Uhr aktualisiert