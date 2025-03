Das macht US-Diplomatin in Klagenfurt

Seit 12. Juli 2024 ist Kami A. Witmer stellvertretende Missionsleiterin der US-Botschaft in Österreich. Am Dienstag durften sie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesamtsdirektor Dieter Platzer in der Landesregierung in Klagenfurt begrüßen.

Besuch bei Kärntens Landeshauptmann

Kaiser gab zunächst einen Überblick über Kärntens Wirtschaftsleistung, den tertiären Bildungssektor sowie über die Rolle Kärntens im Alpen-Adria-Raum und in der EU. Witmer verwies wiederum auf die Wichtigkeit des ständigen Austausches auf politischer wie diplomatischer Ebene in Bezug auf gegenwärtige und künftige wirtschaftliche Kooperationen und Investments. In der Folge betonte Kaiser: „Auch wir sind daran interessiert, dass Kooperationen über die Grenzen hinweg weiter friktionsfrei stattfinden können und unsere Wirtschaft sich damit positiv entwickelt und der Standort gestärkt werden kann.“

Gegenseitiger Austausch

Witmer besprach mit dem Landeshauptmann zudem weitere Themen wie die derzeitigen Herausforderungen auf europäischem Boden wie globaler Ebene – konkret die Kriegssituation Russland-Ukraine. Begleitet wurde die stellvertretende Missionschefin von Ryan Prince, Economic Associate in der US-Botschaft und von Andreas Lerch, Economic Specialist in der US-Botschaft in Wien.