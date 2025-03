Torhüter-Ass verlängert: Joe Cannata bleibt für zwei weitere Jahre

Beim EC iDM Wärmepumpen VSV freut man sich über die Vertragsverlängerung: „Joe ist nicht nur einer der besten Torhüter der Liga, sondern auch ein echter Führungsspieler in unserer Mannschaft. Seine konstant starken Leistungen und seine Professionalität machen ihn zu einem wichtigen Baustein für unsere zukünftigen Erfolge. Wir sind stolz, dass er sich für eine weitere Zusammenarbeit mit dem VSV entschieden hat“, betont VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.

VSV-Goalie: „Fühle mich in Villach sehr wohl“

Cannata – der seit der heurigen Saison das Tor der Blau-Weißen hütet – hat sich bereits als einer der zuverlässigsten Goalies der win2day ICE Hockey League etabliert. In der laufenden Saison konnte er mit überragenden Statistiken und entscheidenden Saves maßgeblich zum Erfolg des Villacher Teams beitragen: Mit einer Fangquote von 92,0 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,45 profilierte sich der US-Amerikaner und parierte zudem 12,1 Tore mehr als statistisch von ihm erwartet. Zudem hob sich der 35-Jährige mit einer Quote von 85,0 Prozent parierter Schüsse aus dem Slot deutlich vom Liga-Durchschnitt ab. „Ich fühle mich in Villach sehr wohl – die Fans, das Team und die gesamte Organisation haben mich von Anfang an großartig aufgenommen. Ich freue mich darauf, auch in den kommenden zwei Jahren meinen Teil zum Erfolg des VSV beizutragen“, betont Cannata abschließend.