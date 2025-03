Eifersuchts-Drama in Wien: 28-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht

Der Vorfall ereignete sich bei einem Streit, in dessen Verlauf die Frau ein Messer zückte und ihrer Freundin drei Stiche in den Rücken versetzte, heißt es in der Anklage. Die Stichwunden waren bis zu zwei Zentimeter tief, zudem drang Luft in die Brustkorbwand des Opfers ein. Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es der Frau, ins Stiegenhaus zu flüchten und bei einer Nachbarin Schutz zu suchen.

Hochzeitspläne bleiben bestehen?

Die Berufsrettung Wien versorgte die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Ärzte stellten eine Blut-Luft-Brustfüllung sowie einen beginnenden Blutschock fest. Nun muss die 28-Jährige sich vor einem Wiener Schwurgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Doch trotz des Angriffs ist das Paar offenbar weiterhin zusammen – Medienberichten zufolge sollen sogar Hochzeitspläne bestehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.