Steirischer Traditionsbetrieb übernimmt Start-up

Möglich macht die Erweiterung des Portfolios die Integration von Technologie und Patenten von Strohboid, steirisches Start-up für hochwertige Outdoor- und Erlebnisunterkünfte. „Nachhaltiges Bauen benötigt neben guten Ideen auch eine tragfähige Umsetzung. Bei Lieb Bau Weiz erhalten diese Konzepte nun die optimale und stabile Umgebung, um weiterentwickelt zu werden, zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Gemeinsam treiben wir nachhaltige Architektur konsequent voran“, erklärt Martin Timischl, Geschäftsführer von Lieb Bau Weiz. Um die innovativen Holzbau-Konzepte gezielt weiterzuentwickeln und nachhaltig zu skalieren, hat der 1.200-köpfige oststeirische Traditionsbetrieb die Unternehmenstochter LTS Strohboid gegründet. In dieser übernimmt Philipp Gasser – gemeinsam mit Timischl – die Geschäftsführung: „Mit dieser Integration stärken wir unsere Vorreiterrolle im ökologischen Bauen und treiben Innovationen voran, die den Markt für nachhaltige Architektur maßgeblich prägen werden“, so Gasser.

Strohboid-Gründer bleiben an Bord

Das Kernteam um die Gründer von Strohboid, Max Schade und Fritz Walter, bleibt an Bord: „Ihre Innovationskraft und ihr Know-how in der Entwicklung von Leichtbaukonstruktionen sind eine maßgebliche Bereicherung für unser Unternehmen. Diese Expertise wollen wir nutzen, um gemeinsam die nachhaltigen Baukonzepte auch auf internationaler Bühne weiter zu skalieren. Damit bleiben die beiden Architekten – technisch wie auch wirtschaftlich – maßgeblich an der Weiterentwicklung beteiligt“, erklärt Gasser die Rollen der Gründer im Unternehmensverbund. Für Schade und Walter eine Win-Win-Situation: „Damit bleibt unser patentiertes Bausystem in steirischer Hand und wächst mit einem starken Partner weiter. Gemeinsam halten wir an unserer Vision von nachhaltiger Architektur und CO2-neutralen Bauten fest“, ergänzt das Duo unisono. Die beiden betonen: „Mit dem Rückhalt durch Lieb ist die Marke Strohboid bestens aufgestellt, um international als Innovationsführer für nachhaltige Architektur zu wachsen.”

©Florian Matzi | Max Schade und Fritz Walter: Das Duo hat das Start-up Strohboid 2018 gegründet. Nun werden Technologie und Patente in die Unternehmensstruktur von Lieb Bau Weiz eingegliedert. ©Lieb Bau Weiz | Neuer LTS Strohboid-Geschäftsführer: Philipp Gasser © Lieb Bau Weiz | Martin Timischl, operativer Lieb-Geschäftsführer, übernimmt gemeinsam mit Philipp Gasser die Leitung des neuen Tochterunternehmens LTS Strohboid GmbH

Produktion in Theresienfeld, Arndorf und Hartberg

Die Produktion erfolgt auch künftig im niederösterreichischen Theresienfeld. Zusätzlich werden auch an den Lieb-Produktionsstandorten in Arndorf und Hartberg ausgewählte Komponenten gefertigt. „Die neuen Rahmenbedingungen ermöglichen nicht nur eine nachhaltige Skalierung der Fertigung, sondern auch eine langfristige Weiterentwicklung der Strohboid-Technologie. Der Fokus auf höchste Qualität und ökologische Bauweise bleibt bestehen“, erklärt Gasser. Parallel dazu wird die Internationalisierung weiter forciert.

Fortsetzung der Projekte

Die Auslieferung der Outdoor-Lösungen wird planmäßig fortgesetzt. Die ersten Aufträge seien indes bereits gesichert: „Im Frühjahr 2025 werden Chalets, Pavillons und Lounges aus nachhaltiger Produktion an exklusive Hotelanlagen, Gastronomiebetriebe und touristische Destinationen geliefert. Mit unserem starken Produktionsnetzwerk und einem klaren Fokus auf sicheres Wachstum setzen wir gezielt auf die zukunftssichere Weiterentwicklung der neuen Lieb-Marke Strohboid“, betonen die Geschäftsführer Gasser und Timischl.