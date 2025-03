Tödlicher Traktorunfall: Anrainer findet verunglückten Landwirt im Wald

Am Faschingsdienstag, dem 4. März 2025, gegen 20.45 Uhr heulten bei den Feuerwehren Thaya, Oberedlitz und Waidhofen/Thaya die Sirenen. In Eggmanns in der Gemeinde Thaya kam es zu einem tödlichen Traktorunfall.

Feuerwehrleute gingen zu Fuß zum Einsatzort

Das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya berichtet: „In weniger als drei Minuten saßen die ersten Feuerwehrleute in den Einsatzfahrzeugen und eilten zum Unfallort. Dieser lag in einem Waldstück und konnte nur zu Fuß erreicht werden. Beim Eintreffen mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei feststellen, dass für den 68-jährigen Landwirt jede Hilfe zu spät kam. Er wurde unter dem linken Hinterrad des Traktors eingeklemmt und verstarb an den schweren Verletzungen.“

Anrainer fand toten Landwirt

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr dürfte sich der Unfall bereits am späten Nachmittag ereignet haben. „Gefunden wurde der Landwirt von einem Anrainer, der in den Abendstunden Traktorgeräusche im Wald hörte und Nachschau hielt“, fügen die Florianis im Bericht hinzu. Der Verunglückte wurde von den Einsatzkräften geborgen, aus dem Waldstück getragen und der Bestattung übergeben. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.