Steirer (75) hörte lautes Knistern, dann stand Gebäude in Flammen

Gegen 2.45 Uhr hörte ein 75-jähriger Bewohner lautes Knistern aus dem Nebengebäude, welches sich etwa vier Meter entfernt zu seinem Wohnhaus befindet. Kurz darauf sah er, dass in dem etwa 40 Quadratmeter großen Nebengebäude, welches nur überdacht ist, ein Feuer ausgebrochen war.

Bewohner wollte Brand selbst löschen

Er versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. In der Folge verständigte er die Einsatzkräfte. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über und wurde dieses an der Hausfront, vor allem im Bereich des Kamins und im Dachbereich, stark beschädigt.

Gebäude völlig zerstört

Die Feuerwehren Pöllau bei Gleisdorf, Ottendorf und Markt Hartmannsdorf, im Einsatz mit 32 Kräften, konnten ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand wurden das Nebengebäude sowie zwei vor dem Gebäude abgestellte Elektroquads völlig zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 10:12 Uhr aktualisiert