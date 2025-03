Kaiser kündigt Rücktritt als Parteichef an

Peter Kaiser will beim Parteitag im Herbst nicht mehr antreten.

Damit ist die Frage nach dem weiteren politischen Schicksal Kaisers von ihm selbst beantwortet und gleichzeitig tun sich weitere Fragen auf. Wer wird sein Nachfolger als Chef der Kärntner SPÖ? Bleibt Kaiser Landeshauptmann oder gibt er dieses Amt auch ab?

Kaiser: „Das obliegt dann meinem Nachfolger“

Der Landeshauptmann exklusiv zu 5 Minuten: „Das obliegt dann meinem Nachfolger als Parteichef. Er soll dann entscheiden, ob ich als Landeshauptmann weiter arbeite.“ Auch in die Regelung seiner Nachfolge an der Spitze der SPÖ will sich Peter Kaiser nicht einmischen. Das Rennen ist hiermit eröffnet und wird sich wohl zwischen Daniel Fellner und Philipp Kucher entscheiden.

