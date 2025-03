WK-Wahl 2025: Fünf Listen kämpfen um Unternehmer-Stimmen

Neben dem Wirtschaftsbund treten 2025 auch die Freiheitliche Wirtschaft (FW), der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV), die Grüne Wirtschaft und die NEOS-Liste UNOS an. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren holte der Wirtschaftsbund, angeführt von dem amtierenden Wirtschaftskammerpräsidenten Jürgen Mandl, 77,29 Prozent. Personell hat sich seitdem nichts getan: So wie Mandl geht auch heuer wieder Günter Burger für die Freiheitlichen ins Rennen, Alfred Trey führt wieder den SWV an, Markus Ertel die Grüne Wirtschaft und Christian Weinhold die UNOS.

Die Forderungen

Sieht man sich die Wahlprogramme der einzelnen Listen an, so haben diese alle eines gemeinsam, und zwar das Ziel, Bürokratie abzubauen – und alle fordern mehr Bewegung bei der Vorbereitung auf die Eröffnung der Koralmbahn. Darüber hinaus will sich der Wirtschaftsbund dafür einsetzen, Steuern und Lohnnebenkosten zu reduzieren, außerdem sollen Lohnnebenkosten geringer ausfallen. Ein klares „Nein“ gibt es zur Erbschaftssteuer. „Freiheit, Unabhängigkeit und die Möglichkeit persönlicher Entfaltung“ stellt die FW in den Mittelpunkt, sie fordert auch eine „Willkommenskultur“ für Unternehmer.

Richtungswahl für Unternehmen

Soziale Absicherung, Steuergerechtigkeit vor allem für kleine Unternehmen sowie „Gendergerechtigkeit und Frauenförderung“ hat sich der SWV auf die Fahnen geschrieben. Die Grünen wollen eine „grüne Wirtschaftswende“, die Stärkung von Frauen in der Wirtschaft, soziale Absicherung „in allen Lebenslagen“ und eine „Verschlankung der Wirtschaftskammer und eine Senkung der Beiträge“. Und die UNOS treten für eine Entlastung der Unternehmer, einen Fokus auf Digitalisierung und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum ein.

Ein Sieger, vier Abgeschlagene?

Bei der Wahl im Jahr 2020 entfielen von 11.035 abgegebenen Stimmen 8.136 auf den Wirtschaftsbund, was einen Zuwachs um 13 Prozentpunkte bedeutete. Die FW landete mit 789 Stimmen auf Rang zwei, halbierte sich aber auf 7,5 Prozent. Mit 783 nur sechs Stimmen dahinter lag die Grüne Wirtschaft (7,44 Prozent). Der SWV kam auf 657 Stimmen beziehungsweise 6,24 Prozent (minus 5,63 Prozentpunkte). Mit 95 Stimmen landeten die UNOS bei 0,9 Prozent, der Rest der Stimmen entfiel auf Namenslisten. Die Wahlbeteiligung lag bei 28 Prozent. [APA / Red. 5.3.2025]